مشاجرة بالأيدي في لقاء الإسماعيلي والجونة

نشبت مشاجرة حادة في لقاء الجونة والإسماعيلي الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، وانتهت بالفوز لصالح الجونة بهدفين مقابل هدف.
وتشاجر عمرو جمال، مساعد المعد البدني للجونة، مع مصور الإسماعيلي، وتطور الأمر للاشتباك بالأيدي.
ولجأ الحكم محمد يوسف إلى إشهار البطاقة الحمراء لعمرو جمال بعد استدعاء تقنية الفيديو.
وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الجونة والإسماعيلي إلى تقدم الأول بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.
شهدت المباراة أحداث مثيرة بين الفريقين لكن استطاع لاعبو الجونة السيطرة على أحداث المباراة على الرغم من تأخرهم في بداية المباراة.
أحرز فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "28"من هجمة سريعة عندما مرر أري بابل الكرة له على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم استلمها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.
وتمكن محمد الشبراوي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "67"، بعد تمرير الكرة من محمد رجب لتصل إلي الشبراوي خارج منطقة الجزاء فسدد الكرة بقوة مرت إلى أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.
وعاد كريم الطيب لاعب نادي الجونة وسجل هدف تقدم فريقه في الدقيقة "76" بعد اختراق دفاع لاعبي الإسماعيلي وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة محتلا المركز الرابع بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد نقطتين.
وبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.
فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلًا من.. حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط ..محمود دونجا – محمد عادل، ٔأمامهما .. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق، الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.
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