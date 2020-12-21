تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .. تعرف على السبب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، تأجيل نهائي كأس الرابطة ليوم 25 إبريل المقبل.

وكان مقررًا لنهائي بطولة كأس الرابطة أن يقام يوم 28 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشرت رابطة المحترفين بيانًا وضحت فيه أسباب تأجيل المباراة، وهي رغبتها في إقامة المباراة بأكبر عدد من الحضور الجماهيري، وهو الأمر غير المسموح به في تلك الفترة بسبب تفشي فيروس كورونا، وإغلاق العاصمة البريطانية لندن.