مران خفيف لـ الأهلي في النيجر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في نيامي على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب.

وأدى لاعبو الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية، بإشراف "كابيللو رانجواجا"، مدرب أحمال الفريق.

وشارك جميع اللاعبين في المران الذي اشتمل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الملعب.

ووصلت بعثة الأهلي إلى نيامي مساء أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها عصر الأربعاء.