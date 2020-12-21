ريمونتادا.. كريم الطيب يحرز الهدف الثاني للجونة في شباك الإسماعيلي

وتمكن كريم الطيب لاعب نادي الجونة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "76" بعد اختراق دفاع لاعبي الإسماعيلي وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك

أحرز كريم الطيب لاعب الجونة الهدف الثاني في شباك نادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة ""2-1".

وأحرز محمود الشبراوي لاعب نادي الجونة هدف تعادل فريقه في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لتصبح النتيجة "1-1".