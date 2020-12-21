الجونة يحول تأخره لفوز مثير على الإسماعيلي 2-1 في الدوري

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الجونة والإسماعيلي بقتدم الأول بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

شهدت المباراة أحداث مثيرة بين الفريقين ولكن استطاع لاعبو الجونة من السيطرة على أحداث المباراة على الرغم من تأخرهم في بداية المباراة .

أحرز فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "28"من هجمة سريعة عندما مرر أري بابل الكرة له على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم استلمها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.

وتمكن محمد الشبراوي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "67"، بعد تمرير الكرة من محمد رجب لتصل إلي الشبراوي خارج منطقة الجزاء فسدد الكرة بقوة مرت إلى أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.