يرغب في تحقيق إنجاز صلاح| هل يتمرد مصطفى محمد على الزمالك؟.. الرد عند أشرف قاسم

تلاحق الأزمات نادي الزمالك بداية من حل مجلس إدارة النادي، وصولا لأزمة رحيل الأناكوندا مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يرغب في الاحتراف الخارجي بشدة وهو الأمر الذي ترفضه لجنة الكرة ومجلس الإدارة الحالي نظرا لأنه لا يوجد من يعوض غيابه بعد أن أصبح من رؤوس الحربة المهمين في مصر.

- خوف مجلس الإدارة الجديد من مواجهة الجماهير

تخشى اللجنة المعينة لرئاسة مجلس ادارة نادي الزمالك من مواجهة الجماهير، برحيل أحد لاعبي الفريق الاول لكرة القدم وذلك لأن جماهير الأبيض بدأت تعتاد على الأداء المميز من اللاعبين وتحقيق الفوز منذ الموسمين السابقين 2018-2019، 2019-2020.

تسعى لجنة الكرة في نادي الزمالك أن تجدد عقود اللاعبين الأكثر شعبية وأهمية عند الجماهير وهم الأكثر تأثيرًا مع الأبيض خلال الفترة الحالية، فقد أثيرت أزمة بعد حل مجلس ادارة الزمالك برحيل بعض الأسماء أبرزهم فرجاني ساسي وبن شرقي، ولكن خرج أشرف قاسم المشرف العام الحالي على الكرة وكذب كل الشائعات.

- مصطفى محمد يرغب في الرحيل

أبدى مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن الزمالك وحدد وجهته القادمة وهي الاحتراف خارج مصر، مؤكدًا أنه يرغب في السير على خطى محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليري الحالي.

وبالفعل تلقى الأناكوندا عروضا عديدة من الدوري الفرنسي، وكان يفاضل بينها وقت تواجد المستشار مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك، وكان قد أبلغه من قبل بالموافقة على رحيله قبل حل مجلسه.

اشتعلت الأزمة في الوقت الحالي بعد تلقي مصطفى محمد عرضا رسميا من نادي نانيت الفرنسي لضمه في الميركاتو القادم، ولكن لجنة الكرة في الزمالك كان لها رأي آخر أزعج اللاعب، بسبب اتجاهه الذي يرغب من خلاله تمثيل اسم مصر عالميًا مثل محمد صلاح كما ذكر المشرف العام على الكرة في حديثه عن مصطفى.

- أشرف قاسم يرفض رحيل الأناكوندا

أعلن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، رفض لجنة الكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول، مؤكدًا أن مصطفى أفضل مهاجم في مصر ولن يرحل عن الزمالك من أجل مصلحة الفريق.

وأضاف قاسم خلال تصريحات تلفزيونية، أنه اذا كان يرغب مصطفى محمد في الرحيل عن الزمالك لابد أن يكون له بديل بنفس امكانياته حتى لا يتأثر الفريق في الفترة الحالية ونفقد بطولات نحن نرغب في حصدها.