نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمسطا يسعى لإسعاد جماهيره أمام ديروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا نظيرة فريق ديروط في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء بملعب سمسطا ببنى سويف بمنافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويعانى سمسطا قيل المباراة من الغيابات التى تضرب صفوفه بسبب اصابة محمود شعبان ' تريكه ' وأحمد رمضان بجانب ايقاف الثنائى الزينى وجزره .



ويسعى سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن وجهازه المعاون لتحقيق انتصار على ملعبه متسلحا بالجماهير المؤازرة للفريق بجميع المباريات .

فيما يسعى محمد صديق المدير الفنى لديروط لاستمرار الانتصارات خاصة فى ظل نجاحه فى تحقيق فوز هام بالجولة الماضية على ضيفه الشرقية للدخان .



ويحتل سمسطا المركز الثامن برصيد 6 نقاط فيما يحتل ديروط التاسع برصيد 6 نقاط .



ترتيب المجموعة



1- المنيا 10 نقاط

2- البترول 9 نقاط

3- الشرقية للدخان 9 نقاط

4- الألومنيوم 7 نقاط

5- شبان قنا 7 نقاط

6- قنا 7 نقاط

7- الإعلاميين 7 نقاط

8- شباب سمسطا 6 نقاط

9-ديروط6 نقاط

10- سوهاج 5 نقاط

11- تليفونات بني سويف 4 نقاط

12- الفيوم 4 نقاط

13- بنى سويف 3 نقاط

14- أسمنت أسيوط نقطتين

15-طهطا نقطتين

16- كيما أسوان نقطة

