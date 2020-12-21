نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أحمال جديد ينضم للجهاز الفني في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي ضم محمود حمدي مدرب الأحمال في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لكي يعاون رانجوجا مخطط الأحمال الجنوب إفريقي المتواجد في الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ محمود حمدي مخطط الأحمال مهمته مع الأهلي عقب عودة الفريق الأحمر من النيجر والذي يستعد لمواجهة فريق سونيديب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.