الرياضة

مدرب أحمال جديد ينضم للجهاز الفني في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  قرر مسؤولو النادي الأهلي ضم محمود حمدي مدرب الأحمال في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لكي يعاون رانجوجا مخطط الأحمال الجنوب إفريقي المتواجد في الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ محمود حمدي مخطط الأحمال مهمته مع الأهلي عقب عودة الفريق الأحمر من النيجر والذي يستعد لمواجهة فريق سونيديب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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