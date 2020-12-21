تعاون كارتيرون يكتسح الشباب برباعية في الدوري السعودي

فاز فريق التعاون بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على الشباب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي. افتتح إياجو التسجيل للتعاون في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف ساندرو مانويل النتيجة لفريقه بهدف ثان في الدقيقة 65. وأحرز تاومبا الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 76 من ضربة جزاء، واختتم مالك عبدالمنعم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد التعاون للنقطة 14 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز الثالث.

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