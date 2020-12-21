‎بيج رامي : بدايتي كانت صعبة .. ووالدي كلمة السر وأشكر كوسكواد

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أحمد جودة - القاهرة - ‎إنجاز تاريخي حققه بطل كمال الأجسام المصري بيج رامي، بعدما نجح في كتابة

‎ اسمه بحروف من ذهب خلال الساعات الماضية ورفع اسم مصر عاليًا، بتتويجه ببطولة «مستر أولمبيا 2020"أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام

‎في العالم ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب.

‎رامي السبيعي "بيج رامى"، أبدى سعادته الشديدة

‎ بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، ، وأهدى اللقب لجمهوره فى مصر والوطن العربي، موكدا علي ان هذا اللقب التاريخى تستحقه الجماهير المصرية والعربية خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التى يشارك فيها.

وتابع قائلا :" الحمد لله دائما وابداً ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله".. ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر .. ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".

وأوضح رامى السبيعي أن الفوز بلقب مستر أوليمبيا لم يكن سهلا على الاطلاق ، خاصة انه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة ابرزها إصابته بالكورونا والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.

ووجه بيج رامي الشكر لإسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى لرياضة ستريت وورك أوت ومالك موسسة كوسكواد علي الدعم الذى وجهه له ومساندته في الفترة الماضية وتحديدا قبل المشاركة في بطولة مستر أوليمبيا.

كما أشاد بالدعم المعنوى الذى ناله من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، الذي كان يتابعه واتصل به قبل انطلاق البطولة وكان من أوائل المهنئين له بعد التتويج.

وتابع رامى قائلا:"بدايتي كانت صعبة جدا مش زي ما الناس ما هى فاكره ،

وانا في الجامعة فشلت فى سنة، والدي رحمه الله تحدث معي وقال لي في كل الأحوال انا فخور بيك، ومهما حصل لازم تكون فخور بنفسك والناس الي حواليك يبصولك ويفتخروا بيك انك اعظم انسان في الدنيا ، الكلمتين دول خلوني اغير حياتي واكون انسان جديد ،

بدأت بأمكانية بسيطة لحد ما انا دلوقتي واقف علي مسرح مستر أولمبيا وماسك الميدالية الذهبية ، خطط لحياتك علي قد إمكانيات وكل ما تكبر امكانياتك طور طموحك "

واختتم بيج رامي تصريحاته قائلا : " سعيد باللقب الغالي واعتبره نصرا كبيرا لمصر وللرياضة المصرية واتمنى النجاح في حصد المزيد من الألقاب الكبرى خلال المرحلة المقبلة".

وتوج المصري رامي السبيعي بلقب بطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأعلى والأهم في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في لاس فيجاس الأمريكية .

بيج رامي من مواليد عام 1985 بقرية السبايعة بمركز بلطيم بكفر الشيخ ،

وسجل بيج رامي أول ظهور له على مسرح مستر أوليمبيا للهواة عام 2012، ووزنه وقتها كان 286 رطلًا،ونجح وقتها في تحقيق المركز الأول، بخلاف فوزه في العام التالي 2013 ببطولة «New York Pro».

وتمكن بيج رامي من تسجيل أول ظهور له في بطولة مستر أوليمبيا عام 2013، وحقق وقتها المركز الثامن بين المشاركين والتي كانت مليئة بالنجوم وقتها وأبطال لعبة كمال الأجسام، إلا أن السبيعي وضع اسمه ضمن أفضل 10 لاعبين.