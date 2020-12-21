أرتيتا يحمس لاعبيه لاستعادة مستواهم

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أحمد جودة - القاهرة - شدد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، على لاعبيه للصمود والاستبسال، واستغلال مباراتهم غدا الثلاثاء، في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، لتعديل وضع فريقهم المتعثر.

وخسر آرسنال خمس مرات في آخر سبع مباريات، بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحاليا يحتل المركز 15 برصيد 14 نقطة، في أسوأ بداية موسم له، منذ (1974-1975).

لكن الفوز في كأس الرابطة غدا، ربما يخفف بعض الضغوط عن المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة الفريق في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحفي "هذا ما نريد استغلال المباراة في تحقيقه، نسعى للفوز بهذه البطولة.. قبل ذلك واجهنا منافسين كبيرين، هما ليستر سيتي وليفربول، ونجحنا في الفوز عليهما".

وتابع "الآن نقترب خطوة أخرى من ويمبلي.. بالنسبة لنا هذه مباراة جيدة، لأنها من النوع الذي نتطلع إليه خلال الموسم".

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت الدعوات المطالبة بإقالة أرتيتا، لكن المدرب يؤكد أنه يحظى بدعم مجلس إدارة النادي.

وقال "في أروقة النادي أشعر بالدعم والتشجيع، والثقة التامة في قدرتنا على تجاوز هذا الوضع سويا.. بالتأكيد هذا النادي الكبير يستحق الأفضل، ومن جهتي أنا أتحمل مسؤولية النتائج، وأقر بذلك".

وسيغيب مهاجم منتخب الجابون، بيير إيميريك أوباميانج، عن مواجهة سيتي غدا بسبب إصابة في ربلة الساق، لكن أرتيتا أكد أنه سيعود قريبا للتشكيلة.