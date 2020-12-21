نجم بيراميدز يدرس الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار الشناوي بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيًا خلال أول مواجهتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، والاعتماد على شريف إكرامي.

وكشفت تقارير صحفية، أن هناك تعليمات من إدارة الفريق والجهاز الفني بالاعتماد على إكرامي في بداية الموسم، على حساب كل من أحمد الشناوي والمهدي سليمان.

وافتتح بيراميدز مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، والتعادل في الجولة الثانية أمام الزمالك بهدف لكل منهما.