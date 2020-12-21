نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول منتجع رياضي سياحي في مصر و أفريقيا بالغردقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحتفلت مجموعة بيك الباتروس للفنادق الشهر الماضى بمرور عامين على أفتتاح أول منتجع سياحى رياضى بمصروأفريقيا والذى تم أفتتاحه نوفمبر ٢۰١٨ بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات العامة السياحية ورجال الآعمال والآعلام ومشاهير الرياضة ..

يحتوى المنتجع على أكبر نادى رياضى "جيم " فى البحر الآحمر معد خصيصا لآستقبال الفرق والمنتخبات الاوليمبية العالمية وأيضا على حمام سباحة أوليمبى ١۰ حارات مصحوبا بحمام السونا ومزود ايضا بمغطس بارد خاص للأستشفاء لإعادة أجهزة الجسم الوظيفية لحالتها الطبيعية بعد الانتهاء من أداء أي جهد عضلي في المجال الرياضي ويحتوى المنتجع أيضا على ملاعب للتنس ولرياضة البادل منطقة ملاعب متعددة الآغراض ومنطقة للآلعاب القتالية والكروس فيت مع تواجد رياضة ركوب العجل المحترفة مع أمكانية تنظيم سباقات الماراثون والنصف ماراثون وسباقات الجري ..

وقد أكد رجل الآعمال كامل أبو على – رئيس مجلس أدارة مجموعة بيك الباتروس على تطلعه لتعزيز وضع الغردقة كمقصد سياحى رياضى أمام الفرق والمنتخبات الاوليمبية العالمية من خلال أقامة المعسكرات الرياضية ومعسكرات المعايشة المتبادلة وقد أكد سيادته على قدرة الغردقة كمقصد سياحى على أستضافة كبريات البطولات العالمية فى رياضات عدة وأهمها الآلعاب الشاطئية ..

الجدير بالذكر أن المنتجع أستضاف مؤخرا معكسرات منتخب كرة اليد المصرى أستعدادا لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستقام بمصر فى الفترة من ١٣ - ٣١ يناير ٢۰٢١ وقد أشاد المدرب الآسبانى روبرتو جارسيا بالمنتجع وأمكانياته الرياضية والخدمات الفندقية المميزة وتوفير كل سبل الراحة والآمان لخروج المعسكر فى أفضل حالاته ..

يبعد منتجع الباتروس أكوا فيستا الرياضى بالغردقة حوالى مسافة عشرة دقائق عن مطار الغردقة الدولى على طريق القرى السياحية ويحتوى المنتجع على ٣٢٦ غرفة فندقية ( ٢٦٨ غرفة ستاندرد و ٥٨ غرفة عائلية ) ويذخرالمنتجع بعدد ٦ حمامات سباحة متنوعة منهم ٥ حمامات دافئة فى الشتاء للكبار والصغار كما يوجد بالمنتجع مجموعة متنوعة من المطاعم العالمية الشرقية والسى فود ويوجد أيضا مجموعة رائعة من الكافيهات والبارات المطلة على اللوبى وحمام السباحة الرئيسى وعلى حمام سباحة الرووف المزود بكل وسائل الترفية لمزيد من الخصوصية والراحة لعملائنا ..