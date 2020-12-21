طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبطل النيجر يؤدي مرانه على ملعب الجنرال سيني

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أحمد جودة - القاهرة - خاض طاقم التحكيم الغاني، الذي يدير مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، مرانه اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل.

ويضم طاقم التحكيم الغاني دانيال لاريا وبول كودزو وكواسي أشامبونج وأداري عبد اللطيف.

وأدى طاقم التحكيم الغاني مرانه اليوم على ملعب المباراة، لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدًا الثلاثاء؛ بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدر