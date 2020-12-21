نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الإثنين، تأجيل نهائي كأس الرابطة لمدة شهرين حتى 25 أبريل (نيسان)، أملاً في عودة الجماهير للمدرجات بحلول هذا الموعد.

وكان من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 28 فبراير (شباط) في ملعب ويمبلي.

وقالت الرابطة في بيان "يرغب المسؤولون في إقامة النهائي بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، وبالتالي تقرر تأجيله لوقت لاحق من العام المقبل. سيعتمد عدد الجماهير التي سيسمح لها بالحضور على القواعد الاسترشادية للحكومة وقتها ونأمل من خلال تأجيل النهائي في منح المشجعين فرصة أكبر للحضور".

وينطلق دور الثمانية للمسابقة غداً الثلاثاء، حيث يستضيف برنتفورد منافسه نيوكاسل يونايتد ويلعب مانشستر سيتي حامل اللقب في ضيافة آرسنال.

وسيشهد يوم الأربعاء مواجهة بين ستوك سيتي المنتمي للدرجة الثانية على ملعبه مع توتنهام، بينما يستضيف إيفرتون منافسه مانشستر يونايتد على ملعب جوديسون بارك.