نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرياضية السعودية لمشاهدة مباراة الاتحاد والرائد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرياضية السعودية التى تمكنكم من مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد، واليكم تقريرا بأحداث الشوط الأول تعادل سلبي بين الاتحاد والرائد كان ابرز ما جاء فى شوط المباراة الأول هو إصابة رودريغيز الذي شعر بعلام قبل المباراة ثم عاد بعد مضي فقط ربع ساعة من شوط المباراة الأول وبذلك خرج رودريغيز من بداية هذا الشوط الذي انتهي سلبيا بين الفريقين

فابيو كاريلي أحيانا بعد سلسلة من الانتصارات وهذا سجل تدريب لفايبور كريلي يفاجئنا بأشياء لم نتوقعها فاجئنا بتشكيلة المباراة في البداية لم يشارك روماريو المالكي ومهند البيشي، اليوم فاجأنا بالتغيير الذي كان المنطقي اخراج بعد اصابة رودريجز هو اشراك روميرينو هذا الطبيعي جدا وهذا المفروض ما يبدأ به المباراة،فالاتحاد سي جدا في بناء الهجمات لعب فى صناعة اللعب فكان اعتقد انه سبب رئيسي كان في البداية غير الموفقة لفايبور كاريلو.

مساحات التي كانت خلف الرائد الحل الأول كانت عادة للاتحاد خصوصا المباريات الأخيرة لذلك مركزية دفاعة كانت ممتازة جدا اقفل المساحات خلف المدافعين، كان هناك بطئ في وسط الملعب وكان تردد كبير من الاتحاد فالاتحاد كانت مرهق بشكل كبير، اعتقد ان اكبر واحد فقده الاتحاد كان هندريكي.

فريق الرائد ابدع بشكل ممتاز وكان افضل لكن مشكلة الرائد فى خلق الفرص بشكل ممتاز حتى اكثر من المباريات الماضية، هذه مشكلة كبيرة انه كان مسيطرا على الاتحاد ولكنه غير قادر على صنع هجمات جيدة منطقة، فالاتحاد لديه اكثر حلول من الاتحاد على دكة الاتحاد الاحتياطية.

الاتحاد كان بعيدا عن المباريات السابقة وتشعر ان اللاعبين مرهقين ذهنيا فكانت أخطاء كبيرة للفريق التمركز والتمرير، والرائد يجب على اللاعبين ان يكون لديهم ثقة أعلى وجرأة أكبر لخلق فرص للفريق، فالرائد يؤدى دفاعيا بشكل ممتاز لكن هجوميا سيء.

تردد قناة الرياضية السعودية