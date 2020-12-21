لجنة العضوية بالأهلي تواصل استقبال المتقدمين قبل تفعيل الرسوم الجديدة في أبريل.. اعرف الأسعار

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي عصر اليوم، الإثنين، بحضور طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، عددًا من المتقدمين للحصول على العضوية، سواء العامة أو عضوية الفروع، لإجراء المقابلات الشخصية.

شهد اجتماع لجنة العضوية مع المتقدمين الجدد دراسة كل الأمور المتعلقة بالعضويات الجديدة، قبل البدء في استكمال الإجراءات اللازمة، بعدما شهدت الفترة الماضية إقبالًا مكثفًا على شراء استمارات العضوية للالتحاق بالنادي الأهلي، في ظل الطفرة الهائلة في المنشآت والخدمات، التي حرص مجلس الإدارة على تنفيذها وتطبيقها بشكل عملي في مقر الجزيرة والأفرع المختلفة، بما يتناسب مع اسم النادي وبشكل يلبي طموحات الأعضاء.

من جانبه قال طارق قنديل إن هناك أطيافًا مختلفة من المجتمع تحرص على الانضمام إلى عائلة الأهلي من خلال الحصول على عضويته، مؤكدًا أن هناك جهودًا مكثفة من العاملين بإدارة الاشتراكات ولجان العضوية، الذين يتواصلون بشكل مستمر مع المتقدمين للعضوية، لتسهيل الإجراءات أمام الجميع، لإنجاز الأمر بشكل يتيح للجميع سرعة الحصول على عضوية نادي القرن.

يذكر أن قيمة العضوية سترتفع في 1/4/2021 على النحو التالي:

رفع قيمة العضوية العامة لجميع الأفرع للمؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية العامة «لكل الأفرع» للمؤهل دون العالي من 600 ألف إلى مليون جنيه.

أما بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد، فسوف ترتفع قيمتها من 175 ألف جنيه حاليا للمؤهل العالي إلى 250 ألف جنيه، على أن ترتفع قيمة العضوية للمؤهل دون العالي من 250 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.

وبالنسبة لفرع التجمع الخامس من المقرر أن ترتفع قيمة العضوية للمؤهل العالي من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، ومن 250 ألف جنيه إلى 600 الف جنيه للمؤهل دون العالي.