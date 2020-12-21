ربنا يجعلها ذرية صالحة.. حسين الشحات يهنئ شقيقه بمولودته الجديدة.. شاهد

ونشر الشحات صورة له مع شقيقه ومولودته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق الشحات على الصورة قائلا " الف مبروووووك يا اخويا تتربي ف عزك ان شاء الله يا حبيبي ربنا يجعلها ذرية صالحة باذن الله ويباركك فيها هي وعلي وعبده يا ابو مليكة " .

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي ناد غير مقبولة في الفترة الحالية. وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، "النادي لن يفرط في اللاعب.. حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه" ، مشيرا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال 5 أيام. يأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخوله في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي وانتقال المهاجم الكونغولي لابا كودجا إلى الأهلي ، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

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