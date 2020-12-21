التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أسوان والمصري

جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبي أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.

حراسة المرمى : أحمد مسعود. الدفاع : فريد شوقي، سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسى. خط الوسط كل من : ، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان. الهجوم : أحمد جمعة. وخاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من: خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.



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