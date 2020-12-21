ميسي يتسلم جائزة هداف الدوري الإسباني

تسلم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، جائزة البيتشيتشي، والتي تمنح لهداف بطولة الدوري الإسباني.

ميسي تسلم الجائزة بعد فوزه به، لتصدره قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد تسجيله 25 هدفًا.

وتمنح جائزة البيتشيتشي لهداف بطولة الدوري الإسباني كل موسم، وتعد تلك المرة هي السابعة التي يتوج بها ميسي بالجائزة، وهو أكثر لاعب فوزًا بالجائزة متفوقًا على زارا مهاجم أتلتيك بيلباو السابق والذي حصد الجائزة 6 مرات.