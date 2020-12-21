ميسي تسلم الجائزة بعد فوزه به، لتصدره قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد تسجيله 25 هدفًا.
وتمنح جائزة البيتشيتشي لهداف بطولة الدوري الإسباني كل موسم، وتعد تلك المرة هي السابعة التي يتوج بها ميسي بالجائزة، وهو أكثر لاعب فوزًا بالجائزة متفوقًا على زارا مهاجم أتلتيك بيلباو السابق والذي حصد الجائزة 6 مرات.
وأعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وضمت قائمة برشلونة كلًا من:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - إينكاي بينا
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليه - فرانكي دي يونج - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو - أوسكار مينجويزا
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كارلوس ألينا - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - فيليبي كوتينيو - بيدري - فرانكي دي يونج
خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتين برايثوايت - ترينكاو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يتسلم جائزة هداف الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.