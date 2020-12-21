عمر كمال يسجل الهدف الثالث للمصري في مرمى أسوان

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى أسوان في المباراة التي المقامة حاليا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف الأول عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في مرمى أسوان ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.

وأحرز أحمد جمعة، الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن عمر كمال عبد الواحد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مميزة مررها له أحمد رفعت من الجبهة اليسرى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 85 .

جاء الشوط الأول من طرف واحد وحاصر المصري لاعبو أسوان في نصف ملعبهم، وتم شن العديد من الهجمات على شباك نادي أسوان من أجل إحراز هدف التقدم.

وضم تشكيل المصري كلا من: