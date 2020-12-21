أول المدربين المغادرين.. الإسماعيلي يعلن إقالة ريكاردو

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى "هيرون ريكاردو"؛ وسوف يتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.
وتلقى الإسماعيلي خسارة جديدة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.
تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى أهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.
بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.
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