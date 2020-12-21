تشكيل تشيلسي لمواجهة وست هام في البريميرليج

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: أزبلكويتا - زوما - تياجو سيلفا - تشيلويل خط الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماونت خط الهجوم: بوليسيتش - إبراهام - فيرنر ويحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 22 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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