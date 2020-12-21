بني ياس يلدغ الوصل ويعبر إلى المربع الذهبي بكأس رئيس الإمارات

تأهل فريق بني ياس إلى المربع الذهبي لكأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه الوصل 1 /صفر اليوم الاثنين في دور الثمانية.

ويدين بني ياس بالفضل في هذا الفوز إلى أحمد أبوناموس الذي خطف هدف الحسم قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وأنهى الوصل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيو دي ليما في الوقت بدل الضائع.

ويلتقي بني ياس في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة الأخرى بدور الثمانية والتي تجمع بين شباب الأهلي دبي والإمارات.