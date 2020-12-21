نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيراميدز يتألق ويقود الجونة لتذوق طعم الفوز الأول بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح كريم الطيب مهاجم نادي بيراميدز والمعار لصفوف الجونة، لقيادة الفريق الساحلي لتحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الإسماعيلي.

وتمكن كريم الطيب من إحراز الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعدما حل بديلًا في الشوط الثاني، حيث بعدما تلقى تمريرة بينية متقنة من زميله محمود الشبراوي جلعته منفردًا بمحمد صبحي حارس الدراويش ليضعها الطيب داخل الشباك مسجلًا هدف الفوز للجونة.

وقلب الجونة تأخره أمام الإسماعيلي بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين على ستاد "خالد بشارة" ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

كريم الطيب مهاجم بيراميدز انتقل للنادي السماوي قبل نهاية الموسم قادمًا من نادي أسوان، وتمت إعارته لنادي الجونة لمدة موسم لاكتساب مزيد من الخبرات في الدوري الممتاز.