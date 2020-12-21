نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. إقالة الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الخسارة أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إقالة الجهاز الفتي للفريق بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وذلك عقب الخسارة أمام الجونة في الدوري المصري.

وحقق الفريق نتائج مخيبة للآمال خلال مواجهاته الأولى بالدوري حيث تعادل سلبيا أمام المصري وايجابيا أمام الإنتاج الحربي، بينما نال الهزيمة امام الجونة بهدفين لهدف مساء اليوم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد للجهاز الفني خلال الساعات المقبلة، حيث يستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي الجمعة القادمة بالإسماعيلية.

وينتظر الإسماعيلي مواجهة حاسمة أمام الرجاء المغربي 11 يناير المقبل في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.