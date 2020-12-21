نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يسعى لخطف نجم الزمالك واللاعب يرحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، الدخول في مفاوضات جادة مع مسؤولى نادى الزمالك، من أجل الحصول على خدمات محمد عبدالسلام مدافع القلعة البيضاء والمنتخب الأوليمبى، وذلك بناء على تعليمات من حسام حسن المدير الفنى للفريق.

ورحب اللاعب بالانتقال إلى قلعة زعيم الثغر، مفضلًا إياه على العروض التى تلقاها، على رأسها المقاولون العرب ووادى دجلة. ومن المنتظر أن تحسم الصفقة بشكل رسمى بعدما وافق باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على رحيل اللاعب.

في سياق آخر رفض فيه حسام حسن، المدير الفنى، المقترح الذى تقدم به مسؤولو الزمالك بإعادة رزاق سيسيه للفريق فى يناير المقبل، وقطع إعارته للاتحاد والتى تستمر حتى نهاية الموسم الجارى.

وأكد حسام حسن أن سيسيه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها، ورحيله فى الوقت الحالى خسارة فنية كبيرة للفريق، خاصة أنه لا يوجد له البديل المناسب، وظهر مع الاتحاد بصورة رائعة، ونجح فى تسجيل هدفين فى المباراة الأولى أمام بيراميدز والثانية أمام سموحة.

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