بيرنلي يفوز على ولفرهامبتون 2 - 1 في البريميرليج

فاز فريق بيرنلي على نظيره ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. افتتح أشلي بارنز التسجيل لـ بيرنلي في الدقيقة 35، قبل أن يضاعف كريس وود النتيجة لـ بيرنلي بهدف ثان في الدقيقة 51. وأحرز فابيو سيلفا هدف ولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 89 من ضربة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز بيرنلي. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة 13 في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

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