تفاصيل فسخ التعاقد مع ريكاردو مدرب الإسماعيلي .. والأسماء المرشحة لخلافته

أنهى البرازيلي ريكاردو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلي علاقته بالدراويش بعد إعلان إقالته من منصبه، بعد الهزيمة أمام الجونة في الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي فى تصريحات لموقع دوت الخليج، أن مجلس إدارة الإسماعيلي سيعقد جلسة مع ريكاردو في حضور نائب رئيس النادي لإنهاء كافة الإجراءات.



وأضاف المصدر أن فسخ التعاقد سيتم باحترافية دون افتعال أي خلافات بين الطرفين، لأن الإسماعيلي يسعى للتواجد بقوة بين الكبار في الفترة الحالية لذلك لن نسمح بأي تخاذل.



وتابع: المرشحون لخلافة ريكاردو هم عبد الحميد بسيوني وطلعت يوسف، ومن الممكن الإعلان عن التعاقد مع أحدهم خلال الأيام القليلة المقبلة.



جدير بالذكر أن ريكاردو خاض ١٣ مباراة مع الإسماعيلي خلال تواجده مع الفريق فاز في ٤ وتعادل في مثلها وهُزم في ٥ مباريات.