وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي فى تصريحات لموقع دوت الخليج، أن مجلس إدارة الإسماعيلي سيعقد جلسة مع ريكاردو في حضور نائب رئيس النادي لإنهاء كافة الإجراءات.
وأضاف المصدر أن فسخ التعاقد سيتم باحترافية دون افتعال أي خلافات بين الطرفين، لأن الإسماعيلي يسعى للتواجد بقوة بين الكبار في الفترة الحالية لذلك لن نسمح بأي تخاذل.
وتابع: المرشحون لخلافة ريكاردو هم عبد الحميد بسيوني وطلعت يوسف، ومن الممكن الإعلان عن التعاقد مع أحدهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
جدير بالذكر أن ريكاردو خاض ١٣ مباراة مع الإسماعيلي خلال تواجده مع الفريق فاز في ٤ وتعادل في مثلها وهُزم في ٥ مباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل فسخ التعاقد مع ريكاردو مدرب الإسماعيلي .. والأسماء المرشحة لخلافته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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