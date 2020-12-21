بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

ويأتي ذلك بعد ترحيبه باللعب للفريقين واصفًا إياهما بأكبر الفرق، إضافة إلى إبدائه حزنه من المعاملة التي يلقاها في ليفربول.

حوار محمد صلاح مع صحيفة " أس" الإسبانية أثار جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي الإنجليزي، وركزت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية على ما يقوم به الفرعون المصري بعد تصريحاته النارية.

ونشرت الصحيفة صورًا لـ محمد صلاح أثناء اصطحابه ابنته مكة لتناول طعام الإفطار اليوم الاثنين، في مقاطعة تشيشر على حدود مدينة ليفربول.

وأشارت الصحيفة الى أن محمد صلاح تجاهل ما سببه من جدل في ليفربول، وقام باصطحاب ابنته لتناول طعام الإفطار اليوم.