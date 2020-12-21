4 إصابات جديدة بـ كورونا تضرب النادي الأهلي.. تفاصيل

أصيب رباعي الكرة الطائرة بالنادي الأهلي "أحمد صلاح - عبد الله عبد السلام - عبد اللطيف عثمان" إضافة إلى محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا بعد خضوعهم لبعض الفحوصات والتحاليل التي أثبت إيجابية العينة التي أجراها اللاعبون من أيام قليلة.

وسيخضع اللاعبون للعزل المنزلي وتنفيذ بروتوكول العلاج بناء على تعليمات الجهاز الطبي الذي يتواصل معهم بشكل دوري للاطمئنان على حالتهم الصحية.



وسيجري اللاعبون مسحة بعد أيام للتأكد من شفائهم قبل الانضمام للفريق مجددًا والعودة لمباريات الدوري الممتاز.



وكان "المارد الأحمر" قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على نظيره مصر للبترول بثلاثية نظيفة والتي أقيمت الجمعة الماضية.