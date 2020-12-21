نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحنيط جسده".. ترعف على وصية مارادونا قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا كشف عن وصية تركها مارادونا الذي توفي في نوفمبر الماضي بسبب أزمة قلبية وتنفسية في منزله.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ماتياس مورلا محامي الأسطورة الأرجنتينية أكد أن وصية مارادونا التي وقع عليها بتاريخ 13 أكتوبر الماضي طلب فيهاء أن يتم تحنيط جسده.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الجهات المختصة في الأرجنتين تواصل تحقيقاتها حول وفاة الأسطورة الأرجنتينية خصوصًا بعد الأنباء التي تم تداولها عن احتمال وجود إهمال طبي تسبب بوفاته.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على وصية مارادونا التي قال فيها:"بعد تحليل عميق، أود أن أعبّر عن رغبتي أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز والتذكارات والأشياء الشخصية المرتبطة بي".