نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتوج بجائزة البيتشيتشي للمرة السابعة في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، مساء اليوم الإثنين، بجائزة هداف بطولة الدوري الإسباني "البيتشيتشي" للموسم الماضي 2019-2020.

وسلمت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، الجائزة لميسي وذلك بعدما اعتلى صدارة الهدافين الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

يذكر أن هذه الجائزة هي السابعة في تاريخ ميسي بالدوري الإسباني.

وساهم ميسي في احتلال برشلونة وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 82 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب اللقب ريال مدريد.