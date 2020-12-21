نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا .. منير عقيلة مديرا فنيا للجزيرة المطروحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ في إتمام الإتفاق مع منير عقيلة لتولي المسئولية الفنية للفريق لمدة عامين خلفا لمحمد سليمان المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له بعد الهزيمة من أبو قير للأسمدة 1/3 في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



وجاء التعاقد مع عقيلة لخبراتة الكبيرة حيث عمل لفترة كبيرة مع طلعت يوسف كمساعد في الإتحاد السكندري والمقاصة وعمل أيضا مدير فني للإتحاد في فترات إنتقالية ، وسبق له القيادة الفنية للشرقية.



ويحتل الجزيرة المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي الحمام، والخسارة من حرس الحدود 0/3 ، وأبو قير للأسمدة 1/3، وخسر بقرار من إتحاد الكرة 0/3 من مالية كفر الزيات بسبب عدم تواجد سيارة أسعاف في ملعب المباراة.



ومن المقرر أن يواجه الفريق المطروحي فريق سبورتنج في الجولة الخامسة الخميس القادم بملعب مركز شباب مطروح.