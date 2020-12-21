نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي: جميع الفرق تسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمامنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأن تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة السابقة يُضاعف من مسؤوليات الفريق في النسخة الحالية والتي يبدأ مشواره فيها بمواجهة نظيره سونيديب بطل النيجر.

وأوضح مدرب الأهلي أن الفريق لديه طموح ورغبة قوية في تحقيق البطولة العاشرة، وأن خطوة البداية تبدأ من نيامي عاصمة النيجر، عندما يواجه سونيديب في مباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى، بل تحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

وقال قمصان إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تواصل دائم مع الجهاز الفني، ويتابع بكل دقة التدريبات، ويعقد اجتماعات متواصلة بالفيديو للوقوف على كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الموجود في النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

وأكد أن جميع الفرق تسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي، وهو حق مشروع، ولكن الأهلي أيضًا لديه هدف جديد في بطولة جديدة.

ووجه قمصان الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد السفر إلى النيجر بطائرة خاصة وتوفير كل سبل الراحة للفريق.

وشدد مدرب الفريق على أن الأهلي خاض مرانًا قويًّا يوم الاثنين على ملعب المباراة، وأن الأمور تسير بشكل جيد مع الأهلي في نيامي.

وتحدث قمصان عن الغيابات في صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن هناك غيابات كثيرة، ولكن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين.

وأشار المدرب المساعد إلى أن الجهاز الفني نجح في الحصول على مواجهات سابقة لفريق سونيديب، للوقوف على الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الفريقين.

وتطرق قمصان للحديث عن ملعب المباراة، مؤكدًا أن الأهلي اعتاد على مثل هذه الملاعب، التي غالبًا ما يكون هناك صعوبة في أرضيتها، وأن الفريق البطل يلعب تحت أي ظروف وضغوط، فخبرات اللاعبين قادرة على التعامل مع أي صعوبات تواجه الفريق خارج أرضه.

وواصل قمصان حديثه قائلًا: «نسير خطوة بخطوة، يوم الأربعاء المقبل الفريق أمامه بداية جديدة في دوري أبطال إفريقيا، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة، وعلى المستوى المحلي حقق الفريق انتصارين في بطولة الدوري».

واختتم سامي قمصان حديثه بالتأكيد أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع جميع اللاعبين في مصر سواء المصابين، أو الثلاثي الذي لم تشمله قائمة الفريق في النيجر، بعد إيجابية مسحة كورونا التي أجراها الفريق في القاهرة.