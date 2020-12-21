الكاف يخطر الزمالك بتأهله لدور المجموعات في دوري الأبطال بعد انسحاب جازيللي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسئولي نادي الزمالك، بتأهله رسميا لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب نادي جازيللي التشادي من مباراتي دور الـ32 للبطولة. وكان مسئولو نادي جازيللي أخطروا الزمالك صباح اليوم بصعوبة سفر الفريق إلى مصر لخوض مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ32 للبطولة الأفريقية بعد رفض وزير الرياضة التشادي السماح لبعثة جازيللي بالسفر لمصر.

وتلقى مسئولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم لإخطاره بتأهل الفريق الأبيض رسميا لدور الستة عشر للبطولة.

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