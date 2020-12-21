نشر الإعلامي عمرو أديب، نص استقالة كابتن ربيع ياسين من تدريب المنتخب المصري للشباب بعد الأزمة الأخيرة الخاصة ببطولة كأس شمال أفريقيا. وتم إقصاء المنتخب المصري من بطولة كأس شمال أفريقيا بعد تفشي فيروس كورونا في صفوفه، ليضيع حلم التأهل لكأس الأمم الأفريقية. وتقدم كابتن ربيع ياسين باستقالته من تدريب منتخب الشباب، مؤكدًا أنه سيكشف كافة الحقائق الخاصة بما حدث مع بعثة الفراعنة الصغار. وأكد ربيع ياسين، أنه يعتذر على عدم تقلد أي منصب في المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ربيع ياسين يتقدم باستقالته من تدريب منتخب الشباب.. ويؤكد: سأكشف الحقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.