الرياضة

بعد إقالته.. علاء وحيد: ريكاردو لا يناسب إمكانيات لاعبي الإسماعيلي

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كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة تعاقد مع لاعبين على أعلى مستوي والنتائج جاءت عكس التوقع.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ريكاردو غير قادر على إدارة اللاعبين بشكل جيد خلال الثلاث مواجهات بالدوري ونريد ارضاء الجماهير والبرازيلي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين".

وعن المدير الفني الجديد: "هناك اجتماع حالى لمجلس الإدارة وكل الاحتمالات واردة وسنعلن الجهاز الفني الذي سيقود الفريق خلال الساعات المقبلة".

قرر مجلس اداره الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي الفريق الاول اقاله الجهاز الفني للفريق الاول بقياده المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو.
وسوف يتم الاعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.
وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.
تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى اهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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