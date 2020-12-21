بعد إقالته.. علاء وحيد: ريكاردو لا يناسب إمكانيات لاعبي الإسماعيلي

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن مجلس الإدارة تعاقد مع لاعبين على أعلى مستوي والنتائج جاءت عكس التوقع.
وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ريكاردو غير قادر على إدارة اللاعبين بشكل جيد خلال الثلاث مواجهات بالدوري ونريد ارضاء الجماهير والبرازيلي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين".
وعن المدير الفني الجديد: "هناك اجتماع حالى لمجلس الإدارة وكل الاحتمالات واردة وسنعلن الجهاز الفني الذي سيقود الفريق خلال الساعات المقبلة".
بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.
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