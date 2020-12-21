لمنع تكرار موسم كارثي .. أول تعليق من الإسماعيلي بعد إقالة ريكاردو

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي إن مجلس الإدارة أصدر قرارا بإقالة البرازيلي ريكاردو بعد الهزيمة أمام الجونة، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال ساعات.

وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الإسماعيلي فقد 7 نقاط خلال 3 مواجهات وهناك أخطاء فنية دفعت الإدارة لاتخاذ قرار إقالة المدير الفني البرازيلي".

وأضاف: "رغبة الجماهير تلاقت مع مجلس الإدارة الذى يرغب فى إنقاذ الموقف بشكل مبكر وكان هناك تخوف من تكرار موسم كارثي".

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو.



وسوف يتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الــ3 بمسابقة الدورى المحلى.

تقدم الإسماعيلى عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق الشبراوى ثم سجل كريم الطيب ثانى اهداف صاحب الأرض من صنع الشبراوى.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية فى المركز الثانى عشر فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة فى المركز الرابع.