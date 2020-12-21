بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي بـ الكحلي

يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الكحلي الكامل في مباراته أمام نظيره نادي الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق بطولة كأس الكونفدرالية على استاد الإسكندرية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الخامسة من مساء غدٍ، الثلاثاء، مع نظيره الاتحاد الليبي بملعب استاد الإسكندرية الرياضي في بداية مشوار الفريق بالبطولة التي حل النادي وصيفا بنسختها السابقة.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الكحلي الكامل فيما يرتدي حارسه الأصفر الكامل، ويرتدي صاحب الأرض الأحمر الكامل، وحارسه يظهر باللون السماوي.

وخلال الاجتماع الفني تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وكذلك التغييرات الخمسة والوقت الخاص بتناول المشروبات خلال شوطي اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.