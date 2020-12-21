نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مباريات الثلاثاء في دوري الناشئين مواليد 99 بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام غداً الثلاثاء، 5 مباريات في إفتتاح الموسم الجديد من دوري الناشئين مواليد 99 بالمنوفية.

ومن المقرر يقام يوم الأربعاء لقاء منوف مع سرس الليان، والخميس يقام لقاء قويسنا مع غزل شبين.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد ومباريات الجولة الاولى التي تقام غداً الثلاثاء :

1- مليج مع ج شبين الساعة 1 ملعب الغزل : بهاء عطا والسيد سليمه ومحمد عبد الله.

2- ميت خلف مع بركة السبع الساعة 1 : محمد حليم ومحمد عبد العظيم وسعيد جمعه.

3- الشنواني مع النجوم الساعة 1 ستاد شبين : ماجد مرسي وأحمد السيد وطارق الشهدي.

4- كفر الشيخ ابراهيم مع بركة السبع الساعة 12 ملعب شبرابخوم.

5- عرب الرمل مع تلا الساعة 2 ملعب شبرابخوم.