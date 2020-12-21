خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم المهاجم السوري عمر السومة هداف أهلي جدة السعودي للتعاقد معه لقيادة هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياض" السعودية أنه لا يوجد مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع السوري عمر السومة للانتقال إلى القلعة الحمراء، مشيرة إلى أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما.

وأشارت الصحيفة إلى أن السومة خارج حسابات الأهلي تماما رغم أنه من أفضل المهاجمين العرب ويمتلك إمكانيات فنية مذهلة، كما أنه لم يجدد تعاقده مع الأهلي السعودي حتي الآن.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن الأهلي يقترب بقوة من التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة لتعزيز هجوم الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بعد تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتبط اسم والتر بواليا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يقدم اللاعب عروض مذهلة رفقة الفريق الساحلي وسجل معه 15 هدفا وصنع هدف وحيد منذ انضمامه للفريق في صيف 2019.