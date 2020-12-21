نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة النصر والباطن وموقف طريف حدث سيهلكك ضحكاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهداف مباراة النصر والباطن في دوري المحترفين السعودي حيث انتهى اللقاء بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد، ولم يستغل النصر الفرص الضائعة الكثيرة التي أتيحت له، خاصة فى الشوط الأول الذي انتهي بالتعادل السلبي، فهذه مشكلة كبيرة فدائما الفريق المستحوذ مثل ما استحوذ النصر، فضغط على الباطن وخلق فرصة كثيرة من اول دقيقتين، حيث وصل مرتين لمرمي الباطن لكن لاعبيه اختاروا اهداره الكرات، أبرز ما جاء انفراد الناجعي فى الدقيقة الخامسة فهذه من الفرص النادرة فكان لابد التسجيل وان تم تسجيل هذه الفرصة لكانت المباراة تغيرت للغاية وزادت عدد الأهداف كثيرا، النصر كان الأكثر ضغطا والأكثر فرصا، وكان حمدالله اللاعب الأكثر تسببا في الخطورة عندما يتحرك من خارج ال 18 خفيا طالبا الكرة وهذا حدث أكثر من مباراة سابقة.

أذاعت قنوات الرياضية المباراة في الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتى كانت متوسطة فكان فريق الباطن الفريق الذي يستقبل، وكان النص الفريق الضاغط، ولكن لا توجد الهجمة المبنية من اللاعبين فما حدث كان دخول مباشر بدون تكتيك وكثرت حالات افتقاد الكرات، وقلت حالات المراوغة فكان يجب الهدوء قليلا حتى يتسنى للاعبيه التركيز، فيما تميز الباطن بالتركيز في التمرير وكان افضل من النصر رغم هزيمة الباطن.

وحدث موقف طريف بعد تسجيل الغنام الهدف الأول للنصر حيث تهكم اللاعب على زميله حمدالله بسبب سرقته منه طريقة الاحتفال بالهدف، وقال سرقها مني أي يقصد حمدلله وضحك بشكل ساخر، لكن ما لفت انتباهنا هو طريقة السخرية المضحكة للغاية الذي استخدمها الغنام كما تشاهدون فى الفيديو.

أهداف مباراة النصر والباطن

الهدف الأول للنصر سجله الغنام من خطأ لحارس المرمي والمدافع، حيث لعب مايكل كرة طويلة من يمين خط منتصف الملعب، لتسقط الكرة فى الثلث الأول من منطقة الجزاء ثم ترتد لأعلى وانقص عليها الغنام برأسه، أثناء تباطؤ لاعب دفاع النصر في القفز وإخراج الكرة، وساعده خروج حارس المرمى الخطأ، فأودعها الشباك في الدقيقة 86 ليتقدم النصر بالهدف الأول.

الهدف الثاني للنصر، سجل الهدف امرابط من ضربة جزاء على يمين حارس المرمي بارتفاع متوسط محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 91 من عمر الشوط الثاني.

الهدف الأول للباطن في الدقيقة 94 ومن ضربة حرة مباشرة جوار رمية التماس من ناحية يمين حارس مرمي النصر، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، قام اللاعب فابيو بتسجيل الهدف الأول برأسه بعد ارتقاء أكثر من رائع.