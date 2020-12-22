الهيئة الإدارية لشباب الجيل تناقش قضايا النادي

الهيئة الإدارية لشباب الجيل تناقش قضايا الناديعقدت الهيئة الادارية بنادي شباب الجيل الاثنين اجتماعاً لها في قاعة نادي الجيل بمحافظة الحديدة، لمناقشة عدداً من القضايا والمواضيع ذات الصلة با إدارة النادي وتفعيل الانشطة الرياضية.

وحث الاجتماع على ضرورة تفعيل وتنشيط كافة الالعاب الرياضية وأهمها كرة الطائره - كرة السله- كرة اليد، وحل الاشكاليات التي تعيق مهام نشاط النادي.

وأكدت الهيئة الإدارية لشباب الجيل في الاجتماع على أهمية فتح حساب مستقل بأسم النادي بمصرف الكريمي، وتوفير متطلبات واحتياجات النادي بمختلف فئاته العمرية واجهزتها الفنية والادارية لاستئناف التدريبات البدنية واللياقة.

وشدد الاجتماع على إعادة تأهيل قدامى لاعبين النادي كمدربين للاستفادة منهم مستقبلاً في تدريب الالعاب الرياضية المختلفة، وكذا سرعة تعشيب ارضية الملعب بأكمله وعودة الروح الرياضية لنادي شباب الجيل بقوة وبالاخص للفرق الرياضية التي تنتضرها مباريات وتدريبات مكثفة.

ولفتت الهيئة الإدارية للنادي في الاجتماع إلى احتمالية تجديد التعاقد مع مدرب الفريق الأول واستمراريته في تدريب الفريق وتأهيله، مشددة على توفير سكن للاعبين القادمين من المديريات ومن خارج المحافظة.

ووقفت الإدارية على عدد من المواضيع المدرجة والمتفرقة أبرزها العمل بروح الرجل الواحد، مشيرة لكل عضو الاستمرار بمهامه وتفعيل نشاطه الإداري والعملي لاستعادة النادي للأفضل بما يناسب محبيه واعضاء جمعيته العمومية.