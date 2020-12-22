أبو مسلم: بدر بانون يشبه عماد النحاس

وقال أبو مسلم، عبر برنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، على نجوم اف ام: “القرار جرئ وقوي جدا، ويحسب لمجلس محمود الخطيب اتخاذ القرار".
وتابع: موسيماني له خبرات في أفريقيا ويعلم الأجواء الأفريقية بشكل كبير عكس المدرب الأوروبي الذي لا يعرف هذه الأجواء.
وعن تدعيمات الأهلي، أوضح: "العائدون من الإعارة "موتوا نفسهم" عشان يحجزوا مكان في التشكيل، وبدر بانون لاعب كبير "يشبه" عماد النحاس، شخص يتمتع بالهدوء، وبيكهام لاعب جوكر.
وأتم: الأهلي يحتاج لمهاجم لانه يشارك في أكثر من بطولة.
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