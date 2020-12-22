عصام سالم: الزمالك أخطر مصطفى محمد بتأجيل الاحتراف حتى أولمبياد طوكيو

كشف عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن أن الفارس الأبيض يحتاج إلى خدمات مصطفي محمد، مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال "سالم"، فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "يجب على مصطفى محمد الانتظار حتى يتألق فى أولمبياد طوكيو، ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى أوروبا على طريقة محمد صلاح".
وأضاف "مصطفى محمد يملك العديد من العروض، ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته، والزمالك طلب الحصول على 6 ملايين يورو".
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