مصدر يكشف كواليس تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

حرص مصدر مطلع داخل نادي الزمالك على الكشف عن كواليس تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب النادي، مع القلعة البيضاء لموسم إضافي.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بانتهاء الموسم الحالي، ويسعي مسئولو النادي إلى حسم الملف خشية رحيل اللاعب والتعاقد مع نادٍ آخر في ظل حاجة الفريق إليه، واعتماد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني، عليه في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض.



وشهد مقر الزمالك منذ ساعات قليلة، تواجد مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك من أجل تجديد عقد اللاعب.



وأضاف المصدر، أنه تم عقد جلسة خاصة بين وكيل اللاعب، وأيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالنادي؛ من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب.



وأشار المصدر إلى أن مهند عون طلب زيادة عقد اللاعب بنسبة 20% بدلًا من 15% على أن يحصل على مليون يورو مقدمًا بعد توقيع العقود الجديدة.



وأكد المصدر، أن الزمالك لا يمكنه دفع المقدم للاعب مع عدم صرف مقدم عقود لاعبي الزمالك المتمثلة في 25% عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه تم الاستقرار على توفير قيمة نسبة العقود مع قيمة مقدم عقد اللاعب، وصرفها في نفس الوقت حتى لا تحدث أزمة داخل الفريق.



وكشف المصدر عن وجود مفاجأة وهي أن هناك أحد رجال الأعمال الزملكاوية سيتحمل جزءًا من مقدم عقد ساسي مع النادي؛ على أن يتحمل الزمالك الجزء الآخر.