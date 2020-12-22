خاص.. ديسابر يحدد شروطه لتدريب الإسماعيلي خلفا لـ ريكاردو

حدد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، شروطه من أجل تولي القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي، خلفًا للبرازيلي المُقال ريكاردو.
وأعلن نادي الإسماعيلي اليوم، الإثنين، إقالة المدير الفني للفريق، البرازيلي "ريكاردو" من منصبه؛ بعد الخسارة أمام الجونة بهدفين لهدف في الدوري.
وقال مصدر مقرب من ديسابر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن مسئولي الإسماعيلي قاموا بعرض أمر تدريب الفريق على المدرب الفرنسي.
وأشار المصدر، إلى أن ديسابر وضع شروطه من أجل الموافقة على تدريب الإسماعيلي، وهي أن يتقاضى راتبًا شهريًا يقدر بـ 40 ألف دولار، وأن يختار بنفسه باقي أفراد الطاقم بالكامل في الجهاز الفني.
وسبق لـ ديسابر تدريب الإسماعيلي عام 2017، قبل أن يذهب لتدريب المنتخب الأوغندي، ودرب بعدها فريق الوداد المغربي، وفريق بيراميدز.
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