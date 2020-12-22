محمد بسيوني: انتقلت لفريق البنك الأهلي بحثا عن طموح جديد

أكد محمد بسيوني، لاعب فريق البنك الأهلي، أن التوفيق لم يحالف الفريق في أول مباراتين بالدوري.

وقال بسيوني خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "التوفيق لم يحالفنا في أول مباراتين بالدوري، وهدفي في شباك الانتاج اليوم كان توفيقا من ربنا".

وأكمل: "منظومة البنك الأهلي محترمة، والجهاز الفني والإداري مخططين ولديهم هدف محدد يسعون إليه".

وأتم: "كنت بحاجه لطموح جديد لذلك انتقلت لفريق البنك".