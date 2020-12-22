الزمالك: زيادة راتب فرجاني ساسي بعد تعديل عقده

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن هناك اتجاها لزيادة راتب الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد تعديل عقده خلال الساعات القليلة المقبلة. وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ساسي يرغب فى البقاء داخل صفوف الزمالك وهناك رغبة كبيرة لدى النادي فى تمديد عقده، وسيكون هناك جلسة مع وكيله خلال ساعات قليلة لحسم الأمر". وعن احتمالية تأجيل مباراة الأهلي: "لا يوجد مبرر لتأجيل مواجهة القمة ويجب الالتزام بجدول الدوري".

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